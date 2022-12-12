Від сьогодні вже традиційно школярі львівських шкіл починають збирати мандарини

Благодійний фонд «Крила надії» оголосив збір мандаринів для дітей львівських лікарень. Піднести хворим дітям настрій і створити свято може кожний. Для цього достатньо перерахувати кошти на відповідний рахунок, а благодійники закуплять помаранчеві фрукти.

«Відчуваєте аромат? Це наближається наш традиційний День Мандарина! І хоч цього року наш помаранчевий фрукт став трішки піксельним, але це не завадить принести запах свята та вітаміни у дитячі лікарняні палати», – кажуть благодійники.

Від сьогодні вже традиційно школярі львівських шкіл починають збирати мандарини. Минулого року завдяки школярам вдалося засипати помаранчевими вітамінами аж три дитячих лікарні Львова.

Якщо ви також хочете долучитися до цієї доброї справи, не треба нести фрукти у найближчу школу, достатньо придбати «віртуальний мандарин», а благодійники використають ваші кошти за призначенням.

Свій внесок на купівлю «віртуального мандарина» можна кидати сюди, і вказати, що це на мандаринки для малечі: