Попри війну, святий Миколай чекатиме на дітей

У Львові та області працюватимуть 7 резиденцій святого Миколая, де чекатимуть на дітей. В управлінні туризму і курортів Львівської обласної військової адміністрації розповіли про локації, ціни на квитки, подарунки і святкові заходи, що чекають на дітей.

У Львові діятимуть 5 резиденцій святого Миколая і відбудеться низка заходів напередодні свята. Поспілкуватись зі святим Миколаєм діти зможуть на таких локаціях:

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького на вул. Чернеча гора, 1. «Хатинка Миколая» прийматиме дітей віком 6-9 років. На дітей чекає майстерка «помічника Миколая», декорування Різдвяної Зірочки, яку дитина забере з собою для коляди чи вертепу, весела мандрівка у світ традицій і казки, зустріч зі Святим Миколаєм, крафтовий подарунок від Музею кожній дитині. Вартість квитка для однієї дитини – 300 грн, пільговий – 250 грн (для дітей з багатодітних сімей, дітей учасників АТО і ООС, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб). Запис за телефоном: +38 (068) 525 91 85.

у Львові імені Климентія Шептицького на вул. Чернеча гора, 1. «Хатинка Миколая» прийматиме дітей віком 6-9 років. На дітей чекає майстерка «помічника Миколая», декорування Різдвяної Зірочки, яку дитина забере з собою для коляди чи вертепу, весела мандрівка у світ традицій і казки, зустріч зі Святим Миколаєм, крафтовий подарунок від Музею кожній дитині. Вартість квитка для однієї дитини – 300 грн, пільговий – 250 грн (для дітей з багатодітних сімей, дітей учасників АТО і ООС, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб). Запис за телефоном: +38 (068) 525 91 85. Park Time Terrace у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького на вул. Болгарській, 4а. Подивитися різдвяну виставу та побачитися з Миколаєм тут можна до кінця місяця. Резиденція працюватиме з понеділка по четвер з 14:00 до 19:00, а в п’ятницю та вихідні – з 12:00 до 19:00. Вартість квитка – 290 грн за дитину і одного дорослого. З 17 до 19 грудня – 350 грн. У цю суму входить солодкий подарунок та вхід у розважальний центр «Fly Kids» на цілий день. Запис за телефоном: +38 (098) 762 22 48.

у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького на вул. Болгарській, 4а. Подивитися різдвяну виставу та побачитися з Миколаєм тут можна до кінця місяця. Резиденція працюватиме з понеділка по четвер з 14:00 до 19:00, а в п’ятницю та вихідні – з 12:00 до 19:00. Вартість квитка – 290 грн за дитину і одного дорослого. З 17 до 19 грудня – 350 грн. У цю суму входить солодкий подарунок та вхід у розважальний центр «Fly Kids» на цілий день. Запис за телефоном: +38 (098) 762 22 48. Музей «Львів Стародавній» на вул. Краківській, 21. У підземеллі Преображенської церкви можна буде поспілкуватись з Миколаєм з 15 до 19 грудня. У програмі: різдвяна квест-пригода у пошуках подарунків; майстер-клас на вибір: малювання шоколадом, розпис новорічної керамічної прикраси, виготовлення ангелика-макраме, смачний подарунок для кожного. Вартість програми – 500 грн. Для груп від 15 дітей – 450 гривень. Запис за телефоном: +38 (097) 708 21 21.

на вул. Краківській, 21. У підземеллі Преображенської церкви можна буде поспілкуватись з Миколаєм з 15 до 19 грудня. У програмі: різдвяна квест-пригода у пошуках подарунків; майстер-клас на вибір: малювання шоколадом, розпис новорічної керамічної прикраси, виготовлення ангелика-макраме, смачний подарунок для кожного. Вартість програми – 500 грн. Для груп від 15 дітей – 450 гривень. Запис за телефоном: +38 (097) 708 21 21. Ресторан «Валентино» готелю «Швейцарський» на вул. Князя Романа, 20. Резиденція працюватиме 18 грудня. На відвідувачів чекають театралізована інтерактивна вистава із залученням дітей, особиста зустріч з Миколаєм, подарунки, солодощі та частування, гарячі напої, а також фото з Миколаєм напам’ять. Вартість 400 грн. Запис за телефоном: +380 (97) 235 67 77.

на вул. Князя Романа, 20. Резиденція працюватиме 18 грудня. На відвідувачів чекають театралізована інтерактивна вистава із залученням дітей, особиста зустріч з Миколаєм, подарунки, солодощі та частування, гарячі напої, а також фото з Миколаєм напам’ять. Вартість 400 грн. Запис за телефоном: +380 (97) 235 67 77. Арт-простір Farba Place на вул. Хімічній, 4а. Резиденція працюватиме 17-19 грудня. У програмі – інтерактивна вистава, хімічне та тесла-шоу, дитяча дискотека, святкова фотозона, солодка вата, аквагрим, лист від Св. Миколая, сертифікат слухняної дитини, новорічні стікери, солодкий подарунок, професійний фотограф та святкові декорації. Вартість квитка для дитини і одного дорослого – 799 грн. Запис за телефоном: +38 (093) 731 22 36.

Також працюватимуть дві резиденції святого Миколая неподалік Львова:

Casa Ricca у селі Деревач за 10 кілометрів від Львова. Резиденція вже відкрита і працюватиме до 25 грудня. На дітей чекають казкові декорації, розваги і квести, майстер-клас з виготовлення святкових іграшок, підготовка та участь у святковому флешмобі, солодке частування і фотосет. Вартість за одну дитину у супроводі дорослого – 580 грн. Для групи дітей у цю суму входить також трансфер. Тривалість заходу – 1 год. 20 хв. Запис за телефоном: +38 (093) 184 26 29.

за 10 кілометрів від Львова. Резиденція вже відкрита і працюватиме до 25 грудня. На дітей чекають казкові декорації, розваги і квести, майстер-клас з виготовлення святкових іграшок, підготовка та участь у святковому флешмобі, солодке частування і фотосет. Вартість за одну дитину у супроводі дорослого – 580 грн. Для групи дітей у цю суму входить також трансфер. Тривалість заходу – 1 год. 20 хв. Запис за телефоном: +38 (093) 184 26 29. Древній град (сьомий кілометр Київської траси). Резиденція працюватиме 10-18 грудня з 10:00 до 19:00. У святковій програмі – зустріч з Миколаєм, майстер-клас з розпису пряника, домашнє какао, подарунки від Миколая. Вартість квитка для однієї дитини у супроводі дорослого – 350 грн, для груп від 15 дітей – 300 грн. Запис за телефоном: +38 (096) 235 10 00.

Окрім того, у Львові та області упродовж місяця можна буде подивитись «Фабрику Санти» – мюзикл дя всієї родини від Павло Табакова. Частина зібраних від показу коштів буде передана благодійному фонду «Антитіла» на підтримку дітей, які втратили батьків на війні.

Локації і вартість квитків:

18 грудня о 18:00 – Malevich у Львові (250-300 грн);

19 грудня о 16:00 – Підгорецький маєток м. Підгірці біля Стрия (300 грн);

22 грудня о 17:00 – народний дім у Дрогобичі (вартість – 130-250 грн);

23 грудня о 16:00 – ПК Кристал у Новояворівську (120-250 грн);

24 грудня о 16:00 – центр Довженка у Львові (150-290).

Квитки за телефоном: +38 (063) 731 69 17 або на gastroli.ua.