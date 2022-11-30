У Православній церкві України пояснили, коли цього року відзначатиметься свято на честь святителя Миколая Чудотворця – 6 чи 19 грудня. Запитання про дату святкування виникло у вірян через дозвіл правити різдвяні богослужіння в окремих громадах 25 грудня – за новоюліанським календарем.

«У який день цьогоріч відзначатимемо свято на честь святителя Миколая Чудотворця: 6 чи 19 грудня? Коротка відповідь проста: 19 грудня», – кажуть в ПЦУ.

Це пояснюється тим, що рішення про зміну календаря ухвалене не було, хоча обговорення цієї можливості триває. Відповідно, дати відзначення всіх зимових свят залишаються тими ж, що і минулого року:

19 грудня – вшановуємо святителя Миколая Чудотворця

7 січня – Різдво Христове

14 січня – вшановуємо святителя Василія Великого

19 січня – свято Хрещення Господнього

«Водночас, враховуючи всі обставини (зокрема війну) та суспільний запит, Священний Синод Православної Церкви України постановив, що в окремих громадах богослужіння за чином свята Різдва Христового може бути звершене 25 грудня. Це можливе лише за спільним рішенням настоятеля і громади. Таке богослужіння не заміняє служб різдвяного циклу, визначених традиційним календарем, а є лише додатковою можливістю прославити подію Христового Різдва тим, хто бажає це зробити 25 грудня», – пояснює прес-служба ПЦУ.

Громади, де додаткове різдвяне богослужіння проведуть 25 грудня, мають через єпархіальні управління подати до Київської Митрополії письмову інформацію про число його учасників. Ця інформація вивчатиметься при розгляді реальної церковної потреби в переході на новоюліанський календар.

«Тож цього року продовжуємо відзначати церковні свята у звичні нам дати. А можливі календарні зміни можуть відбутися за запитом вірних, вираженим не лише у словах, але й діях», – додали в ПЦУ.

Як інформував ZAXID.NET, 18 жовтня відбулось засідання Священного синоду ПЦУ. На ньому, серед іншого, ухвалили рішення «Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року».