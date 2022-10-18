Православна церква України дозволила єпархіям у 2022 році проводити богослужіння на Різдво Христове за Новоюліанським календарем, тобто 25 грудня. Про це йдеться у повідомленні на сайті ПЦУ.

Згідно з повідомленням, 18 жовтня відбулось засідання Священного синоду ПЦУ. На ньому, серед іншого, було ухвалене рішення «Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року».

Церква каже, що взяла до уваги численні запити та враховала дискусію, яка протягом багатьох років точиться в церкві та в суспільстві.

Священний синод Православної церкви України вирішив, що «там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту».

У чому різниця двох календарів?

Юліанський календар запроваджений у 46 році до нашої ери римським імператором Юлієм Цезаром. Календарна реформа, що призвела до запровадження більш точного григоріанського календаря, відбулась у 1582 році за ініціативи голови католицької Церкви папи Григорія ХІІІ. Тоді православні церкви відмовились перейти на нову систему літочислення.

Основна різниця між григоріанським і юліанським календарем полягає в тому, як обчислюються високосні роки, через що з часом збільшується різниця в датах між календарями. Якщо в 16 столітті вона становила 10 днів, то в 17 збільшилася до 11, у 18 столітті різниця була у 12 днів, в 20 і в 21 століттях – у 13 днів. До 22 століття різниця в датах між календарями досягне 14 днів і у 2101 році православні церкви, якщо не перейдуть на григоріанський календар, відзначатимуть Різдво уже не 7, а 8 січня.

Через різницю між астрономічним і календарним роком у юліанському календарі зайвий день накопичується за 128 років, а в григоріанському, більш точному, лише раз у 3200 років.

Додамо, що в Україні вже кілька років ідеться про перехід церковного календаря УГКЦ та ПЦУ на григоріанське літочислення. Обидві Церкви вважають, що з часом це можливо, якщо вірні будуть готові.