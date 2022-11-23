Чотири парафії на Рівненщині святкуватимуть Різдво і 25 грудня, і 7 січня. Йдеться про три храми у Рівному та один у Сарнах. Це лише 16% від усієї кількості парафій Рівненсько-Володимирської єпархії Православної церкви України.

Як повідомила прес-служба Рівненсько-Волинської єпархії ПЦУ, станом на 22 листопада чотири з 26 парафій оголосили про своє рішення святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня.

Йдеться про такі парафії:

парафія на честь апостола Стефана у Рівному;

парафія на честь Покрови Богородиці у Рівному;

парафія на честь Воскресіння Господнього у Рівному;

парафія на честь Різдва Богородиці у Сарнах.

Зазначимо, що раніше Синод Православної церкви України прийняв рішення, згідно з яким за бажанням вірян у церкві можуть святкувати Різдво 25 грудня.

Додамо, що з 21 листопада у цій же парафії відмовились від двох звертань: «раби Божі» та «матушка». Замість «рабів» вірян називамуть «дітьми Божими», а «матушок» відтепер називатимуть «матінками».