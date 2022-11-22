У Рівненсько-Волинській єпархії Православної церкви України відмовились від звертань «раби Божі» та «матушка». Замість «рабів» вірян називамуть «дітьми Божими», а «матушок» відтепер називатимуть «матінками».

Як повідомила прес-служба Рівненської-Волинської єпархії ПЦУ, нові звертання розпочали застосовувати з понеділка, 21 листопада. Замість звертання «раби Божі» використовуватимуть «діти Божі». Додають, що так священики називатимуть так всіх вірян незалежно від віку.

Також не буде звертання «матушка». «Від сьогодні у нашій божій Рівненсько-Волинській єпархії ПЦУ нема ані «рабів Божих» (будуть «діти Божі», навіть 90-літні); ані «матушок» (такі є в московській церкві), у нас будуть «матінки» – згідно нашої давньої української православної традиції», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Рівненсько-Волинська єпархія ПЦУ охоплює 41 парафію на території Рівненської і Волинської областей (10 на Волині та 31 на Рівненщині). Єпархіальний центр розміщений у Рівному. Керує єпархією єпископ Рівненський та Сарненський Гавриїл Кризина.