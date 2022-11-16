Парафія Свято-Покровського храму села Мамаївці та громада храму апостолів Петра і Павла у Чернівцях перейшли на святкування Різдва 25 грудня. Такі рішення парафіяни прийняли під час зборів та з огляду на офіційний дозвіл Священного Синоду ПЦУ святкувати Різдво за григоріанським календарем.

Про перехід на святкування Різдва 25 грудня громада чернівецького храму Святих Першоверховних Апостолів Петра і Павла, що у мікрорайоні Садгора у Чернівцях, повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Відбулися загальні збори громади Храму Святих Першоверховних апостолів Петра і Павла. На них розглядалося питання, щодо святкування Різдва Христового у межах парафії 25 грудня 2022 року. Учасники зборів одноголосно підтримали це рішення», – йдеться у повідомленні.

Відтак святвечір у межах парафії припадає на 24 грудня, а різдвяний піст почався з понеділка, 15 листопада 2022 року.

Раніше аналогічне рішення прийняла громада Свято-Покровського храму села Мамаївці. Про перехід парафії на святкування Різдва 25 грудня повідомила заступниця керівника департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОВА Христина Марчук.

«Громада на своїх зборах одноголосно прийняла рішення перейти на новоюліанський календар (близький до григоріанського) та святкувати Різдво Христове 25 грудня», – зазначила Христина Марчук.

Нагадаємо, на святкування Різдва 25 грудня однією з перших в Україні перейшла парафія ПЦУ у Криворівні на Прикарпатті. Таке рішення прийняла громада села разом із місцевим священиком Іваном Рибаруком.

Зазначимо, 18 жовтня Православна церква України на засіданні Священного синоду дозволила своїм єпархіям проведення різдвяних богослужінь 25 грудня – за умови бажання вірних.

Священний синод Православної церкви України вирішив, що «там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту».