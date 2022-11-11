Парафія села Криворівня, де щороку відбувається масштабне святкування Різдва, вирішила відзначати свято за Григоріанським календарем – 25 грудня. Таке рішення прийняла громада села разом із місцевим священиком Іваном Рибаруком.

Як повідомляє місцеве видання «Інформатор», мешканці Криворівні обговорили питання перенесення святкування із 7 січня на 25 грудня та вирішили відзначати Різдво за Григоріанським календарем.

«З громадою поговорили про це і люди всі за. До речі, ніхто у Криворівні не проти. Мене це навіть трішки здивувало, бо я думав, що хоча б хтось тай не згодиться. Одноголосно – всі за! Це було не протягом одного дня. Я про це вже говорив місяць з людьми і ми логічно підійшли до того, що ми будемо переходити», – зазначив священик Іван Рибарук. Разом з тим він додав, що інші свята згодом також будуть зміщені на 15 днів.

Зазначимо, 18 жовтня Православна церква України на засіданні Священного синоду дозволила своїм єпархіям проведення різдвяних богослужінь 25 грудня – за умови бажання вірних.

Священний синод Православної церкви України вирішив, що «там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового. У разі звершення такого богослужіння його учасники в цей день звільняються від обмежень посту».