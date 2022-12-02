Загалом Фундація передасть приблизно у 50 лікарень України 200 таких апаратів

Львівській дитячій лікарня св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) «Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні» передала 17 апаратів вакуумної терапії багаторазового використання, з якими рани у маленьких пацієнтів загоюватимуться набагато швидше. Загальна вартість цих апаратів – 1,8 млн грн.

Апарати вакуумної терапії — це обладнання, яке є найактуальнішим гуманітарним запитом серед лікарень та є інноваційним методом лікування навіть найважчих ран. Лікування такими апаратами передбачає використання негативного тиску для очищення поверхні рани, що дозволяє суттєво прискорити її загоєння. З ними поранені діти зможуть швидше одужати та повернутися до звичного життя.

Апарати вакуумної терапії дуже потрібні таким пацієнтам, як 10-річний Кирило. Переховуючись з братом у підвалі будинку в Бахмуті, вони ненароком перекинули на себе каструлю з окропом. Опіки лишилися по всьому тілу, хлопчику важко згинати коліна, виникають проблеми при ходьбі. Кирилу зробили пластичну операцію, під час якої хірурги відновлювали рухомість кінцівок, і зараз триває процес реабілітації. Апарати вакуумної терапії допоможуть хлопчику та іншим дітям прискорити загоєння ран.

Загалом Фундація передасть приблизно у 50 лікарень України 200 таких апаратів на суму 18 673 109 грн.