Від цього апарата у захваті і маленькі пацієнти, і лікарі

Благодійний фонд «Запорука» придбав для львівської лікарні св. Миколая апарат SY-HR06E, який здатний повністю відновлювати рухові функції кисті дитини. Тож травмовані під час війни діти мають шанс знову почати малювати, майструвати, займатися спортом, творити, повідомили у фонді.

З перших днів війни дитяча лікарня прийняла десятки тисяч дітей із зони бойових дій та окупованих територій. Багато з них отримали мінно-вибухові травми. Медики роблять все можливе, аби їхні рани швидко загоювалися. Але нерідко шлях до одужання довгий. Попереду багатьох чекає тривала реабілітація, часто болісна, нудна, тож для дітей це ще одне непросте випробування. Але тепер їм допомагає відновлюватися апарат, від якого малі пацієнти у захваті.

Тепер проходити реабілітацію дітям значно легше

У БФ «Запорука» кажуть, що від робота у вигляді руки SY-HR06E в захваті і лікарі, і маленькі пацієнти. Цей апарат використовує технологію екзоскелету – роботехнічної конструкції, елементи якої закріплюються безпосередньо на людині.

«Пристрій дуже чутливий до найслабшого руху пацієнта. Коли дитина тільки ініціює рух, виконуючи зовсім незначний його об’єм, апарат допомагає його завершити. Це класно мотивує, бо дитина бачить, як кінцівка повноцінно працює. І головне – в приладі є гра. Дитина стискає руку в кулак, а лучник на моніторі вистрілює стрілу і попадає в сонечко. Кращої мотивації годі бажати», – повідомив. фізичний терапевт Сергій Худа.

За його словами, цей апарат дозволяє охопити значно більше дітей, які потребують реабілітації.