Цим апаратом можна обстежувати навіть немовлят

Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» компанія Kronospan подарувала сучасну ендоскопічну систему Olympus Exera, вартістю понад 100 000 євро. Апарат дозволить якісно проводити колоноскопію дітям від народження до 18 років, повідомили в лікарні.

Цей ультратонкий апарат дозволить проводити обстеження дітям будь-якого віку. Він оснащений NBІ системою (вузькоспектральна візуалізація), яка дозволяє оглядати не лише слизову органів ШКТ, але й дрібні структури слизової – судини, капіляри тощо. Завдяки системі, такі патології як поліпи, пухлини, виразки тощо діагностуються на ранніх етапах, що зменшує необхідність застосування додаткових інвазивних ендоскопічних маніпуляцій.

Медики кажуть: апарат зручний в управлінні, що забезпечує комфортний робочий процес в цілому, а інноваційні технології допомагають бути впевненими у постановці діагнозу та проводити прицільні лікувальні маніпуляції.

«Максимальна візуалізація, точна постановка діагнозу та ефективне лікування завдяки оптичним та цифровим технологіям – це безумовна вимога сучасної медицини», – кажуть медики.

Щороку на цьому апараті лікарі «Охматдиту» планують обстежувати понад 1000 маленьких пацієнтів.