Обстеження методом, що використовує цей апарат, в Україні доступні лише у Львові

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр отримав від благодійників із Чехії та Словаччини обладнання для УЗД-обстежень з використанням довенного контрасту, що є більш інформативним та значно знижує ризик ускладнень у порівнянні з іншими формами обстежень. Львів – єдине місто в Україні, де проводять обстеження цим методом. Про це повідомили в ЗУСДМЦ.

Пристрій Logiq P9 XDClear вартістю 51 тис. євро, уже запрацював у дитячій лікарні. Метод контрастування CEUS унікальний для України. Проект із його впровадження в ЗУСДМЦ започаткований ще у 2018 році, проте розвиток його стримувала проблема із наявністю і сертифікацією контрастних середників в Україні.

Лікар Віктор Жельов, який є членом Міжнародної асоціації контрастного ультразвуку (ICUS) з 2016 року, зумів домовитись з керівництвом асоціації і безпосереднім виробником (Bracco Int.) про безоплатне надання лікарні препарату SonoVue. Другим етапом мало бути придбання спеціалізованого мобільного ультразвукового сканеру загальною вартістю біля 70 тис євро.

Із цим допомогли словацький благодійний фонд Svetielko Pomoci n.o. – Pre deti z onkológie, який працює з онкологічними пацієнтами, у співфінансуванні із чеськими благодійниками Nadace rodiny Vlčkových та Donio Slovensko. Ще частину аксесуарів для апарату пообіцяли придбати українські благочинні фонди.

Лікар Віктор Жельов із унікальним УЗД-апаратом для контрастної діагностики

Лікар променевої діагностики Віктор Жельов розповів, що саме завдяки новій методиці нещодавно вдалось виявити абсцес мозку у п'ятимісячної дитини.

Дитина потрапила в лікарню з підозрою на мультисистемний запальний синдром після перенесеного коронавірусу. Вона гарячкувала, мала виражену неврологічну симптоматику та розлади випорожнень.

Стан дитини вдалось стабілізувати, а для постановки діагнозу лікарі Центру призначили повторні обстеження. Звичайна нейросонографія показала вогнищеву патологію мозку, а контрастно-посилена нейросонографія показала у головному мозку аваскуляторне вогнище великих розмірів – абсцес.

Наступного дня малечу прооперували нейрохірурги, зараз хлопчик одужує.

Віктор Жельов каже, що під час звичайного УЗД не завжди можна побачити проблему. Контрастне підсилення (CEUS), яке використовує медик, допомагає чітко та надійно відобразити патологію.

Також ультразвукові контрастні речовини мають величезну перевагу для педіатричних пацієнтів, оскільки вони можуть повністю виключити радіаційне опромінення у порівнянні з іншими формами діагностичної візуалізації, уникнути седації або анестезії.