Цей дороговартісний апарат львів'янам подарували поляки

Львівська лікарня св. Луки (колишня 8-а міська лікарня) отримала новий апарат МРТ – Siemens Magnetom Sola. Це апарат експертного класу. Його подарували львів’янам поляки і особисто прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомили 2 вересня в лікарні.

«За допомогою Siemens Magnetom Sola швидко, якісно та інформативно можна обстежувати головний мозок, черевну порожнину, судини, хребет, м’які тканини, суглоби та внутрішні органи. МРТ-апарат має цілу систему датчиків штучного інтелекту, які автоматично визначають стан пацієнта та необхідні саме для нього обстеження», – йдеться у повідомленні.

Це перший комунальний МРТ у Львові. Як пояснили ZAXID.NET у лікарні, обстеження на ньому за скеруванням сімейного лікаря будуть безкоштовні. За даними медиків, щодня 16 людей в області потребують МРТ-діагностики. На рік це майже 6 тисяч пацієнтів.

МРТ працюватиме цілодобово. Тривалість кожного обстеження – не більше 20-ти хвилин, за добу їх можуть зробити 40 пацієнтам.

На цьому апараті, за словами генерального директора Першого медичного територіального об'єднання Олега Самчука, обстежуватимуть і військових, і цивільних і не лише з Львівщини, усіх, хто потребуватиме такого обстеження.