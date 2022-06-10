Дитячий хірург Андрій Кузик вже провів декільк аоперацій на новому обладнанні

Західноукраїнський спеціалізований медичний центр отримав від благодійників новий операційний стіл ETIUDA з електро-гідравлічним приводом та п’ятисекційною стільницею. Його вартість – майже мільйон гривень. Операційний стіл встановили в одному із операційних блоків Центру і за першу добу на ньому прооперували шість пацієнтів з різними діагнозами, повідомили в лікарні.

Завідувач кафедри дитячої хірургії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, дитячий хірург Центру Андрій Кузик вважає, що завдяки новому операційному обладнанню лікарям буде простіше надавати допомогу пацієнтам.

«Новий стіл сучасний, багатофункціональний, на ньому можна виконувати хірургічні втручання різної складності – нейрохірургічні, травматологічні, ортопедичні, гінекологічні, операції на грудній клітці і черевній порожнині», – повідомив Андрій Кузик.

За його словами, перевагою нового устаткування є те, що його можна використовувати при втручаннях із застосуванням рентгенівських променів: функція поздовжнього переміщення столу дозволяє застосовувати його разом з рентгенівськими апаратами типу С-дуга. Стіл складається з рентген прозорих частин, які полегшують ортопедичні процедури.

Хірурги Центру кажуть, що рентген-контроль тепер можна вести інтраопераційно, а це дуже важливо при постановці катетерів в онкологічних хворих, при протезуванні суглобів чи інших маніпуляціях. Стіл працює на акумуляторах, що також важливо в умовах війни.

Вартість нового операційного стола – 927 тис. грн. Кошти на його придбання зібрав благодійний фонд «Крила надії», який багато років поспіль допомагає Центру обладнанням, ліками тощо.