Медобладнання придбала компанія «Philips»

Медичні заклади Львівщини отримали сучасне цифрове обладнання майже на 700 тисяч євро від компанії Philips. Компанія першою відгукнулася на прохання допомогти. Частину обладнання передадуть для військових, повідомив 9 червня голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Медзаклади Львівщини отримали найбільшу від 24 лютого допомогу у вигляді нового медичного обладнання. На Львівщину передали 60 одиниць ультразвукових та 5 рентгенографічних систем. Усі вони цифрові та мобільні, зручні у використанні. Фахівці Philips проведуть навчання для медпрацівників, щоб ті могли на повну потужність використовувати обладнання. До слова, ультразвукові системи портативні. Їх можна використовувати під час виїзних обстежень у районах та громадах області», – повідомив Максим Козицький.

За його словами, з 60 ультразвукових систем 15 систем передадуть для військових, відповідно до запиту БФ Сергія притули, ще сім – Сумській обласній військовій адміністрації.