Львівські рятувальники отримали німецький пожежний автомобіль MAN з довжиною драбини 30 метрів

Львівська IT-компанія Avenga Ukraine придбала для ДСНС Львівщини німецький пожежний автомобіль MAN з 30-метровою драбиною, що уможливлює роботу рятувальників в умовах пожеж у багатоповерхівках. У четвер, 8 червня, пожежний автомобіль, вартість якого не розголошують, передали львівським пожежникам як гуманітарну допомогу.

«Завдяки цій драбині, ми зможемо ще більш оперативно й ефективно реагувати на надзвичайні події в багатоповерхівках міста», – повідомили в ДСНС Львівщини.

Автомобіль закуплений коштом ІТ-компанії Avenga Ukraine. Громадські організації «Народна самооборона Львівщини» та львівський Rotary Club допомагали у логістиці, щоб німецьке авто швидко потрапило в Україну й поповнило автопарк львівських рятувальників.

Автомобіль передали львівським рятувальникам (фото ДСНС)

«Зважаючи на кількість руйнувань, які завдає агресор, в тому числі по жилому фонду, ми хотіли допомогти рятувальникам і забезпечити їх технікою, що може врятувати життя. Рятувальники мають бути готовими якнайшвидше і найефективніше виконувати свою роль. Для цього їм потрібне відповідне обладнання. Ціна недоукомплектованості надто висока», – розповів ZAXID.NET операційний директор компанії Avenga Юрій Адамчук.

У ДСНС Львівщини кажуть, що мають у своєму розпорядженні й інші пожежні автомобілі з 30-метровими драбинами. Проте ще одна одиниця такої техніки дозволить оперативніше та ще ефективніше реагувати на пожежі у багатоповерхівках. Найдовша пожежна драбина львівських рятувальників має довжину 53 метри.