Фонд Сергія Притули і Аукціонний дім «Дукат» проведуть аукціон картин про війну РФ проти України

Аукціонний дім «Дукат» за підтримки Благодійного Фонду Сергія Притули проводить аукціон колекції картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни. 100% виручених коштів будуть переказані на рахунки благодійного фонду для закупівлі 50 БПЛА «Валькірія» українського виробництва, йдеться у повідомленні Фонду.

Нові власники картин зможуть стати учасниками міжнародних виставок та створення Музею Перемоги України.

Аукціон відбуватиметься 8-15 червня на платформі Аукціонного дому «Дукат». Під кожною з робіт на сайті вказана стартова ціна торгів. Правила аукціону тут.

В аукціоні може взяти участь будь-хто, запропонувавши свою вартість картин або картини. Аукціонний дім готовий продати всю колекцію одній людині.

Роботи були спеціально зібраними для цього аукціону домом разом з колекціонерами Дар’єю Добріян та Ігорем Понамарчуком. Мінімальна оцінена вартість всієї колекції: 300 тис. доларів США.

Увечері 15 червня у прямому ефірі відбудеться фінал аукціону відбуватиметься у прямому ефірі. Переможців оголосять у соцмережах Сергія Притули та його благодійного фонду.

«Деякі роботи з колекції були створені за лічені дні до початку повномасштабного наступу росії або ж написані у перші дні під впливом трагічних подій. Владислав Шерешевский закінчив своє полотно Smoke on the water за день до потоплення крейсера «Москва». Свіжа картина Матвія Вайсберга «Янгол ЗСУ» закінчена буквально за пару тижнів до аукціону», - зауважили в Музеї перемоги України.

На аукціон виставлять такі картини:

Smoke on the water Владислава Шерезевського (2022 рік);

«Морський бій» Павла Макова (2016 рік);

«Тривожна мандрівка» Олександра Ройтбурда (2018 рік);

«ВиПерДос» Леся Подеревянського (2019 рік);

«Янгол ЗСУ» Матвія Вайсберга (2022 рік);

In borsch we trust Олени Грозовської (2022 рік);

«Чаша» (із серії «Сила пам'яті») Катерини Лісової (2022 рік);

«Концерт у пеклі» Олександра Сая (2022 рік);

«Конструктор» Якова Гніздовського (1967 рік);

«Повітряна тривога» Сергія Захарова (2022 рік).

Як інформував ZAXID.NET, 5 травня на благодійному аукціоні продали за 500 тис. доларів картину Маріїї Примаченко «Квітки виросли коло четвертого енергоблоку», яка вціліла у зруйнованому росіянами музеї. Гроші передали на ЗСУ