Зараз дівчинка успішно відновлюється

У 10-річної Марти зі Стрия діагностовано пухлину мозку – медулобластому. До Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру вона потрапила вже після видалення пухлини у важкому стані: з моторною афазією, геміпарезом зліва, практично нерухома, повідомили у Центрі.

Лікарі відразу розпочали лікування маленької пацієнтки за новим протоколом, коли одночасно застосовують хіміотерапію і променеву терапію. Дитячі онкологи щодня контролюють стан дитини та лабораторні показники, відтак мають змогу швидко реагувати на відхилення та продовжувати заплановане лікування.

З таким веденням пацієнта вони ознайомились під час свого недавнього стажування у Нідерландах у рамках проекту #SAFERUkraine.

За словами лікарів, зараз дівчинка успішно відновлюється: уже може говорити, починає самостійно ходити. З юною пацієнткою працює мультидисциплінарна команда лікарів – онкологи, хірурги, невролог, педіатр, логопед, ерготерапевт, реабілітолог тощо.

«Добрий відгук організму дівчинки на новий протокол та зусилля усіх наших фахівців дають нам можливість сподіватись на успішне завершення лікування. Це не трапиться завтра чи наступного тижня, адже лікування медулобластоми та її наслідків досить тривале. Проте результати, які ми досягли на цьому етапі, збільшують шанси на одужання», – повідомила онколог Центру Христина Запоточна.

Лікарка каже, що оптимізму у прогнозі додає раннє звернення пацієнтки до лікарів. Адже батьки одразу забили на сполох, коли у донечки з’явилась ранкова нудота та блювання без причини, головний біль, сонливість та млявість. Місцеві медики спочатку призначили лікування від кишкової інфекції, авітамінозу. Та коли у дівчинки з’явилося похитування при ходьбі і сильний головний біль, мама звернулася у приватну клініку, фахівці якої і запідозрили пухлину. Обстеження у Львові підтвердили діагноз, дівчинку негайно прооперували нейрохірурги.

«До хвороби донечка не відрізнялась від однолітків. Вона була жвава, любила активні ігри з друзями, плавати. Тому цей діагноз нас не просто шокував, здавалося, що життя ніби зупинилось. Але моя дівчинка герой, вона бореться і дуже хоче вилікуватись», – розповіла мати Марти.

Медики Центру радять батькам звертати увагу на скарги дітей на зміну самопочуття. Якщо у дитини з’явились головні болі, нудота і блювання, особливо з ранку при пробудженні, слід звернутися до фахівця та перевірте стан здоров’я