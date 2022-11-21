Микита з мамою і керівником Центру нейрохірургії Михайлом Ловгою

У львівській дитячій лікарні св. Миколая рятують 10-річного хлопчика з Харкова із раком мозку. Він уже переніс не одну складну операцію на мозку, але хвороба, на жаль, повернулася. Провести ще одну п'яту надскладну операцію за кордоном відмовилися, але її провели у Львові, повідомили в лікарні.

Хлопчику поставили діагноз: анапластична епендимома. Це агресивне злоякісне новоутворення, яке швидко росте, мігрує та щоразу з’являється у різних місцях. З ним Микита бореться половину свого життя. Вперше хвороба проявилася, коли він був ще у дитячому садку. Після виступу на святі почав похитуватися, у очах двоїлося. Відтоді лікарі не припинять боротися за його життя.

Микита переніс п’ять надскладних операцій на мозку, 16 блоків агресивної хіміотерапії, але три місяці тому хвороба повернулася. Сталося це у Німеччині, куди родина переїхала, тікаючи від обстрілів у Харкові.

«Лікарі констатували: пухлина неоперабельна. Утвір розташований біля стовбура головного мозку із ділянками та центрами відповідальними за життєвоважливі функції дихання, серцебиття та ковтання. Дістатися до нього дуже важко, оперувати ризиковано ще й тому, що анатомія головного мозку після стількох операцій сильно змінена», – сказано у повідомленні.

Утім, батьки не здалися. Вони почали шукати спеціалістів, які бодай дадуть шанс хлопчику. Так дитина опинилася в лікарні св. Миколая, у центрі нейрохірургії.

Команда нейрохірургів під керівництвом керівника Центру нейрохірургії Михайла Ловги, який раніше уже оперував хлопчика, взялася планувати одне із найскладніших оперативних втручань. Перед ними стояло надскладне завдання: прибрати пухлину, не зачепивши ділянки, які відповідають за дихання, серцебиття та ковтання. І вони успішно впоралися.

Зараз Микита за порадою дитячих онкологів Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру продовжує курс хіміотерапії. Хлопчик дуже хоче одужати і продовжити навчання у школі, як усі інші діти. І лікарі докладають максимум зусиль, аби його бажання здійснилося.