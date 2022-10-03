Стан дитини лікарям вдалося стабілізувати, попереду - тривале лікування

Лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру врятували однорічну дівчинку Еліну, в якої виявили нейробластому у грудному відділі хребта. Пухлина здавлювала легені і не давала дитині дихати. Відлік йшов на години, але, на щастя, лікарям вдалося нормалізувати її стан.

Маленькій Еліні з батьками у квітні довелося тікати від війни з маленького міста на Харківщині, яке і досі часто зазнає ворожих артобстрілів. Вони зупинилися у Стрию. Через деякий час дівчинці раптово стало погано – з’явилась млявість, блювота. Батьки звернулися по допомогу до місцевих лікарів.

«У Центр дівчинку доправили увечері того ж дня, каретою швидкої допомоги, у критичному стані – з гемотораксом, важкою дихальною недостатністю, низькою сатурацією (82%) та постгеморагічною анемією. Дитина потребувала невідкладних реанімаційних заходів, адже відлік йшов на години. Під час ретельного обстеження дитини виявили масивний паравертебральний новоутвір – нейробластому з локалізацією у грудній клітці та значні вторинні ураження», – повідомили у Центрі.

Пухлина, за словами лікарів, зміщувала і притискала внутрішні органи: серце і легені. Перетиснена ліва легеня наповнилася рідиною і практично не «прослуховувалась».

Медикам вдалося стабілізувати стан дівчинки. Ще у реанімаційному відділенні дитині негайно розпочали проводити хіміотерапію. Адекватне лікування вплинуло на пухлину, вона зменшилася в розмірах, завдяки чому функція дихання повністю відновилася.

Зараз маленька мешканка Харківщини продовжує лікування у дитячих онкологів Центру. Лікарі кажуть, що її стан значно поліпшився і клінічно, і лабораторно: основна пухлина та вторинні ураження організму поступово зменшуються, але шлях до одужання ще довгий - попереду на дівчинку чекає ще тривала терапія.