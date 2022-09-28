Львівським і закордонним лікарям довелося докласти чимало зусиль, щоб цей хлопчик знову грав у футбол

Лікарям львівської лікарні св. Миколая (колишня міська дитяча лікарня) вдалося врятувати 11-річного Артема з Харкова, який отримав важкі мінно-вибухові травми під час обстрілу двору, де він грав футбол, касетними бомбами. Хлопчик три дні був у комі, переніс вісім складних операцій, але львівським лікарям спільно з британськими та американськими колегами вдалося повернути дитину до нормального життя, повідомили в лікарні.

«Артем грав у футбол. Обстріл почався раптово, без сповіщень про тривогу. Хлопець не встиг заховатися. Як наслідок – відкрита мінно-вибухова травма грудної та черевної порожнини, ушкодження внутрішніх органів (легень, діафрагми та печінки) із інфекційним ускладненням», – сказано у повідомленні.

Три дні хлопчик був у комі в Харкові, а через тиждень його евакуювали до Львова у лікарню св. Миколая.

Дитина місяць не підводилася з ліжка. Спеціалісти хірургічного відділення на чолі із завідувачем Дмитром Грицаком, керівником Центру хірургії Андрієм Дворакевичем, лікуючим лікарем Анною Салигою робили усе можливе, аби повернути дитині здоров’я. Лікарі дитячої лікарні спільно з колегами з лікарні св. Пантелеймона (колишня лікарня швидкої медичної допомоги) і британськими та американськими спеціалістами провели хлопчику низку високотехнологічних втручань – відновили цілісність грудної клітки та правої легені, а також печінки, органів черевної порожнини.

Увесь цей час стан Артема стабілізувала команда анестезіологів відділення інтенсивної терапії, а коли його перевели у загальну палату, з ним почали працювати реабілітологи. І зараз старший фізичний терапевт Сергій Худа допомагає Артему відновити функціональність правої руки та поліпшити ходьбу.

«Завдяки спільній роботі спеціалістів хлопчик знову бігає та навіть грає у футбол. А ще - сам одягається, вмивається, гуляє на вулиці», – повідомили в лікарні.