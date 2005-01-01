Благодійники зібрали майже ₴240 тис. на ремонт частини балконів Підгорецького замку

Підгорецький замок

Благодійний фонд «Софос» зібрав 238 тис. грн на ремонт балконів Підгорецького замку. Гроші збирали на краудфандиговій платформі Na-starte. Про це повідомив голова правління БФ «Софос» Юрій Воронецький у коментарі виданню «Твоє місто».

«Ми плануємо ремонтувати балконну группу другого поверху однієї зі сторін палацу. Ми вже замовили обладнання. Залучені кошти ми витратимо частково на сам проект, певна частина піде на подарунки та сувеніри нашим спонсорам, певна частина буде виплачена краудфандинговій платформі за надані послуги», — сказав він.

За його словами, це перший в Україні проект ремонту пам’ятки культурної спадщини, на який вдалося зібрати кошти за допомогою краудфандингу. «На палаци та замки гроші ще не збирали. Розпочати ремонтні роботи ми плануємо з настанням стабільної сухої погоди, оскільки матеріали, з якими ми маємо працювати, не бажано використовувати за умов підвищеної вологості», — сказав він.

Спочатку благодійники ставили собі за мету зібрати 215 тис. грн. Надіслані людьми гроші, які залишаться невикористаними, витратять на два інших проекти.

Нагадаємо, краудфандинговий проект для збору коштів на реставрацію Підгорецького замку запрацював у серпні цього року.