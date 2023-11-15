Команда БФ "Крила надії" шукає партнерів для співпраці

БФ «Крила надії» оголосив відбір партнерів для реалізації проекту «Допомога ВПО в Західному регіоні через місцеві партнерства», який реалізується за підтримки Міністерства внутрішніх справ Чехії та програми «Допомога на місці».

Мета проекту – підтримка ініціатив та організацій, які працюють із людьми, що залишили свої домівки на прифронтових та окупованих територіях через війну. Заходи мають сприяти психологічній та профорієнтаційній підтримці, а також допомагати інтеграції ВПО у нові спільноти.

Проектна діяльність запланована у семи регіонах: Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Сума підтримки на одну область складе 25 тис.євро. Витрати можуть покривати оплату послуг залучених фахівців.

У кожній області планують залучити від одного до трьох партнерів для підтримки ВПО шляхом проведення тренінгів, зустрічей чи інших заходів та активностей за такими напрямками:

психологічна підтримка ВПО;

інтеграція в місцеві спільноти;

профорієнтаційна підтримка.

Подавати заявку можуть некомерційні організації та ініціативні групи. Заявки від фізичних осіб, політичних організацій, ОМС (органів місцевого самоврядування), посадовців національного або міського рівня, організацій, що зловживали донорськими коштами в минулому, розглядатися не будуть.

Заявки можна подати лише українською мовою через форму за посиланням. Останній день подачі заявок – 26 листопада 2023 року. Реалізацію проектів планують розпочати 1 грудня 2023 року.

Оцінку пропозицій буде здійснювати журі. Якщо ініціативна група не має досвіду реалізації проектів, не знає з чого почати, але має хорошу ідею, та презентує цю ідею, то така ідея буде оцінена комісією конкурсу як потенційна й ініціативна група матиме шанс на отримання підтримки.