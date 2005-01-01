«Богдан» закуповує двигуни для тролейбусів в Україні на російському військовому заводі

Тролейбус «Богдан»

Корпорація «Богдан моторс» закуповує двигуни для тролейбусів «Богдан» у Псковського електромашинобудівного заводу (ПЕМЗ), який виробляє, в тому числі, продукцію для військової техніки у Росії. Про це йдеться у розслідуванні «Російське серце українського «Богдана» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти «Схем» отримали паспорт тролейбусів типу Т70117, яких у кількості 60 одиниць у корпорації «Богдан моторс» закупило столичне комунальне підприємство «Київпастранс». Загалом корпорація має виготовити для Києва 80 тролейбусів двох типів на суму півмільярда гривень.

15 березня у коментарі «Схемам» генеральний директор «Богдан моторс» Віталій Старосуд зазначив, що компанія перестала купувати російські двигуни за два дні до розмови з журналістами.

«Наразі корпорація «Богдан» не використовує російську комплектацію. Крапка. Ми говоримо сьогодні. Говоримо на вчора. І говоримо на позавчора… Ми говоримо про те, що корпорація «Богдан» уже не використовує російські, я хотів би акцентувати. Я виробничник, я не в політиці. Я дію в межах своїх повноважень», – пояснив Віталій Старосуд.

У свою чергу, акціонер «Богдан моторс» та водночас перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський зазначив, що він «не бере участі в управлінні компанії», але, за його інформацією, двигуни мають бути з київського підприємства.

Псковського електромашинобудівного заводу немає у списку російських юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції). Затверджує ці списки своїм рішенням Рада нацбезпеки і оборони, де першим заступником секретаря і працює Олег Гладковський. На запитання, чому ПЕМЗ не потрапив до списку, він відповів, що таких списків не формує.

Як зазначають журналісти, він, Петро Порошенко та Ігор Кононенко свого часу стали тими трьома китами, на яких виросла велика бізнес-група «Укрпромінвест».

Товариські відносини із Порошенком у Кононенка і Гладковського, схоже, зберігаються і досі: Ігор Кононенко є першим заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка», а Олег Гладковський працює першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони України.