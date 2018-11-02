Болгарія, Греція, Сербія і Румунія хочуть спільно бути господарями ЧС-2030 з футболу

Прийом заявок від країн-претендентів ще не розпочався

Лідери чотирьох держав Південно-Східної Європи — Болгарії, Румунії, Греції та Сербії —висловили намір подати спільну заявку на проведення у себе чемпіонату світу з футболу 2030 року, повідомляє Euractiv.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов на прес-конференції після зустрічі з керівниками інших країн «балканської четвірки» у Варні.

При цьому Euractiv пише, що наразі в Болгарії немає жодного стадіону, який відповідав би вимогам для проведення матчів рівня чемпіонату світу.

Зазначається, що офіційний процес прийому заявок на ЧС-2030 іще не розпочався. Бажання стати господарями цього змагання вже висловили Аргентина, Парагвай і Уругвай (саме в Уругваї відбувся перший чемпіонат світу в 1930 році), а також Марокко, Іспанія і Португалія. Можливість проведення у себе чемпіонату розглядає Велика Британія спільно з Ірландією.

До слова, Чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі, а 2026 року чемпіонат відбудеться в 16 містах США, Мексики й Канади.