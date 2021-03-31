Компанія Bolt планує запустити прокат електросамокатів у Львові. Наразі точної дати початку роботи немає, проте відомо, що це має статися у квітні-травні. Про це повідомив сайт AIN.ua з посиланням на інформацію від Bolt.

«Компанія анонсувала запуск сервісу в Одесі і Львові. [...] в компанії говорять, що запуск відбудеться навесні», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що опісля сервіс з'явиться й в інших великих містах країни.

Наразі Bolt після зимового простою відновлює роботу свого сервісу у Києві. Компанія змінила вартість користування електросамокатами – ціна розблокування відтепер становитиме складе 9 грн (торік було 29 грн), хвилина поїздки з понеділка до четвера коштуватиме 1,9 грн, а в п’ятницю, суботу та неділю – 2,5 грн. Орендувати самокат на весь день можна за спеціальною ціною – 490 грн.

Нагадаємо, у Львові наразі працює кілька сервісів з оренди електросамокатів. Це Kiwi, Electro Lviv, E-wings, Easy тощо. Вартість 1 хв подорожі у них становить 2 грн, ціна за розблокування коливається від 10 до 15 грн.