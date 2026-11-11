Звичний борщ можна приготувати по-новому, замінивши традиційні інгредієнти незвичними

Борщ можна приготувати навіть без картоплі – він усе одно буде ситним і смачним. Спробуйте поекспериментувати з інгредієнтами, щоб додати нових ноток знайомій страві. ТСН розповідає, що можна додати в борщ для незвичного смаку.

Чим можна замінити картоплю в борщі?

Квасоля. Вона робить борщ поживнішим та добре поєднується з буряком, капустою та томатною засмажкою. Найкраще підійде біла або червона квасоля, яку попередньо відварюють до м’якості.

Пшоно. Воно робить борщ густішим, надає йому ніжної текстури та добре поєднується з овочами. Достатньо кількох столових ложок промитої крупи на велику каструлю.

Гречка. Її слід додавати у невеликій кількості, попередньо промивши. Такий варіант особливо цікавий для пісного борщу, адже крупа робить страву ситнішою.

Що додати для насиченого смаку й особливого аромату?

Якщо вам хочеться зробити смак виразнішим, спробуйте додати ці інгредієнти:

Пастернак. Він має делікатний солодкуватий смак і приємний запах. Пастернак доповнює буряк та моркву, а під час тушкування стає м’якшим і розриває свій аромат.

Солодкий перець. Він додасть борщу овочевої солодкості. Його краще нарізати невеликими шматочками та протушкувати разом із засмажкою.