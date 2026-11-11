Новий смак борщу: незвичні інгредієнти, які варто додати до класичної страви
Звичний борщ можна приготувати по-новому, замінивши традиційні інгредієнти незвичними
Борщ можна приготувати навіть без картоплі – він усе одно буде ситним і смачним. Спробуйте поекспериментувати з інгредієнтами, щоб додати нових ноток знайомій страві. ТСН розповідає, що можна додати в борщ для незвичного смаку.
Чим можна замінити картоплю в борщі?
- Квасоля. Вона робить борщ поживнішим та добре поєднується з буряком, капустою та томатною засмажкою. Найкраще підійде біла або червона квасоля, яку попередньо відварюють до м’якості.
- Пшоно. Воно робить борщ густішим, надає йому ніжної текстури та добре поєднується з овочами. Достатньо кількох столових ложок промитої крупи на велику каструлю.
- Гречка. Її слід додавати у невеликій кількості, попередньо промивши. Такий варіант особливо цікавий для пісного борщу, адже крупа робить страву ситнішою.
Що додати для насиченого смаку й особливого аромату?
Якщо вам хочеться зробити смак виразнішим, спробуйте додати ці інгредієнти:
- Пастернак. Він має делікатний солодкуватий смак і приємний запах. Пастернак доповнює буряк та моркву, а під час тушкування стає м’якшим і розриває свій аромат.
- Солодкий перець. Він додасть борщу овочевої солодкості. Його краще нарізати невеликими шматочками та протушкувати разом із засмажкою.
- Сушені груші або чорнослив. Вони додають легкого солодкуватого та копченого відтінку, особливо якщо використовувати їх у м’ясному борщі. Достатньо однієї-двох сушених груш або кількох ягід чорносливу на каструлю.
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