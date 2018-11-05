«ПриватБанк» погодився реструктуризувати протерміновані кредити на суму 48 млрд грн

Під реструктуризацію потрапляє як бізнес, так і ті, хто брав кредити на споживчі цілі

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 21:288910

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Державний «ПриватБанк» 26 листопада має намір запустити пільгову програму реструктуризації заборгованості клієнтів у сфері роздрібного, малого і середнього бізнесу, а також споживчого кредитування на 48,5 млрд грн, пропонуючи списати велику частину заборгованості. Однак це стане можливим, якщо відповідну програму затвердить Міністерство фінансів України, яке є власником банку.

«Ми запропонували в нашій реструктуризації конкретні варіанти, а саме: перегляд умов, продовження терміну до 36 місяців, конвертація боргових зобов'язань з валюти в гривню, умовне пробачення відсотків, штрафів і пені та інші», – повідомила заступник голови правління банку Галина Пахачук, яку процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

За її словами, на першому етапі реструктуризації, який триватиме від шести до восьми місяців, банк планує провести реструктуризацію кредитів за 296 тис. договорів, що є першим етапом. Загалом банк планує реструктуризувати борги майже 1 млн клієнтів з сумою прострочених зобов'язань 87,7 млрд грн на початок вересня 2018 року. Представниця банку уточнила, що попереднє схвалення від Мінфіну на таку реструктуризацію вже є.

Зі слів Пахачук, з понад 48 млрд заборгованості, сформованої на середину грудня 2016 року, 12,3 млрд грн складають тіло кредиту і відсотки, а 36,2 млрд грн – пеня і комісії банку. На малий і середній бізнес припадає близько 8,3 тис. угод на 2,2 млрд грн, споживче кредитування – 4,6 тис. угод на 17,3 млрд грн, а решта – роздрібний бізнес.

Запропоновані ставки реструктуризації – 13-16% річних за боргами у гривні і 0,01% за боргами в доларах і євро, які будуть переведені в гривню на дату першого платежу.

Вона додала, що найкращі умови з мінімальною ставкою і максимальним пробаченням зобов’язань будуть запропоновані при погашенні боргу в один платіж. Усі інші варіанти припускають аванс мінімум в 15% від суми реструктуризації. Залежно від її терміну і типу сегменту бізнесу усього буде запропоновано 47 варіантів.

За її словами, банк за підсумками такої реструктуризації розраховує отримати 3,6 млрд грн (у тому числі 2,5 млрд – в рахунок погашення тіла і відсотків) з пробаченням 5,7 млрд грн боргу (у тому числі 0,9 млрд грн тіла і відсотків).

Представниця «ПриватБанку» пояснила, що багато клієнтів заявляли про бажання реструктуризувати свій борг на подібних умовах, щоб відновити свою репутацію добросовісних позичальників.

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