Українці 2017 року стали більше заощаджувати і менше жити в борг

У НБУ заявили, що фінансовий стан населення загалом поліпшився

ЕкономікаКатерина Чурилова, 13 червня2201

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Українці 2017 року стали більше заощаджувати і менше жити в борг
фото ілюстративне
Водночас, попри торішнє покращення, частка осіб, які мають змогу заощаджувати залишається низькою

Зменшення співвідношення кредитів до депозитів населення свідчить про поліпшення фінансового стану домогосподарств. Як пише «Економічна правда», про це йдеться в звіті НБУ про фінансову стабільність.

«Поліпшення фінансового стану домогосподарств збільшило їх вагу як нетто-кредитора банків. У 2017 році обсяг припливу коштів населення до платоспроможних банків становив 42 млрд, з яких 38 млрд у гривні. Це більше, ніж приріст роздрібних гривневих кредитів ‒ 29 млрд грн», – йдеться у звіті.

Таким чином, торік співвідношення кредитів до депозитів населення зменшилося на 1,5 в.п. (відсоткових пунктів, - ред.) до 35,2%, сукупне боргове навантаження домогосподарств скоротилося з 11% річного наявного доходу до 10%.

«Минулого року фінансовий стан населення в цілому поліпшився, номінальні доходи всіх децильних груп домогосподарств, розподілених за рівнем доходу, зростали швидше, ніж витрати. Але це збільшення не рівномірне: чим вище дохід групи, тим швидше він зростав і був нижчим темп приросту її поточних витрат», – заявили в НБУ.

Поступове поліпшення фінансового стану населення підтверджують і результати щомісячних опитувань компанії GfK Україна, проведених у січні ‒ березні.

«У І кварталі 2018 року частка громадян, які вважали свій дохід низьким, становила 43%. Це значно менше, ніж максимальні 54%, зафіксовані у ІІІ кварталі 2015 року. Втім, частка осіб, які мають змогу заощаджувати, не обмежуючи споживання, залишається низькою ‒ 17%. Це помітно нижче, ніж у І кварталі 2014 року (27%)», – зазначили в Нацбанку.

Частка респондентів, що мають строкові депозити або планують вкладення, становила лише 4%.

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