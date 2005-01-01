З 1 липня українцям підвищать мінімальну пенсію

З липня українські пенсіонери, які мають мінімальну пенсію, почнуть отримувати більше. Причиною підвищення став передбачене законом про держбюджет на 2018 рік чергове зростання соцстандартів, намічене на 1 липня. Про це повідомляє «Сегодня».

Також отримають надбавку ті, у кого великі пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних. Причиною стало те, що прожитковий мінімум з 1 липня також збільшиться.

Директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду Олена Охріменко пояснила, що з 1 липня мінімальна пенсія для тих, у кого є необхідний стаж роботи (25 років для чоловіків і 20 років для жінок), буде не менше від 1434 грн на місяць.

Нині мінімальна пенсія – 1373 грн. Тобто підвищать її мінімум на 1 грн (тим, у кого, наприклад, тисячі чотириста тридцять три грн), максимум – на 61 грн.

За даними Пенсійного фонду мінімальну пенсію наразі отримують тільки 300 тис. пенсіонерів з 11,7 млн (2,6% від усіх). У решти пенсіонерів пенсії хоча б на 1-2 грн вище, за вирахуванням 89 тисяч соціальних пенсіонерів, яким платять 30% мінпенсії (412 грн), так як у них немає навіть мінімально необхідного стажу роботи для нарахування пенсії. Але в зв'язку з підвищенням мінімальної пенсії соціальні пенсіонери також отримають з липня на 18 грн більше.

Крім цього надбавку отримає інша категорія пенсіонерів – ті, хто заробив на старість понад 10 мінімальних пенсій. Таких близько 10 тис. осіб.

Їм виплачують наразі не більш як 13 730 грн, навіть якщо їх пенсія набагато більше, а з 1 липня їм почнуть платити не більше за 14 340 грн.

Це означає, що у високооплачуваних пенсіонерів надбавка складе від однієї до 610 грн. А ось для тих, хто заробив собі пенсію вище показника у 1 434 грн, але нижче за 13 730 грн, нічого не зміниться, за винятком тих, хто отримує надбавки до пенсії у відсотках від ПМ (прожиткових мінімумів). Наприклад, учасники бойових дій мають доплату до пенсії в розмірі 25% ПМ, нині вона дорівнює 343 грн, з 1 липня буде 358 грн (+15 грн).

Крім цього в 2018 році пенсіонерів чекає ще один перегляд мінімальних пенсій. З 1 грудня вона становитиме одна тисяча чотириста дев'яносто сім грн (+64), так як соціальні стандарти повинні підвищитися ще раз. При цьому пропорційно зростуть і соціальні пенсії, і доплати, які обчислюються у відсотках від прожиткового мінімуму.

Міністр соціальної політики Андрій Рева в травні анонсував, що уряд незабаром планує підвищення пенсійних виплат для тих, хто має великий трудовий стаж, але отримував невелику зарплату. «Виплати виростуть у трьох мільйонів пенсіонерів, які працювали на фермах і в колгоспах», - пообіцяв Рева, але не повідомив, коли і у який спосіб.

За даними Пенсійного фонду, на 1 січня 2018 року в Україні налічувалося 11 млн 711 тис. пенсіонерів, а торік – 11 млн 956 тис. На одного чоловіка на заслуженому відпочинку припадає дві жінки: 4 млн 366 тис. пенсіонерів у нас чоловічої статі (37%) і 7 млн 345 тис. – жіночої (63%).