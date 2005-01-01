Які соціальні допомоги і на скільки зростуть з 1 липня 2018 року?

З 1 липня зростає прожитковий мінімум, відповідно зростуть і соціальні виплати

В Україні з 1 липня 2018 року зросте прожитковий мінімум і тепер він становитиме 1777 грн (був 1700 грн) на одну особу на місяць. Відповідно зростуть і всі соціальні допомоги, які до нього прив’язані.

На Львівщині, як повідомив ZAXID.NET начальник відділу житлових субсидій, соціальних виплат та допомог департаменту соціального захисту ЛОДА Василь Гельбич, різні види допомог отримує майже 170 тис. мешканців області. ZAXID.NET з’ясував, наскільки зростуть їхні виплати з 1 липня 2018 року.

Прожиткові мінімуми для основних соціальних і демографічних груп населення

З 1 липня вони будуть такі:

для дітей віком до 6 років – 1559 грн (був 1492 грн),

дітей віком від 6 до 18 років – 1944 грн (1860 грн),

працездатних осіб – 1841 грн (1762 грн),

осіб, які втратили працездатність – 1435 грн (1373 грн).

Відповідно до нових розмірів прожиткового мінімуму, нараховуватимуть і нові суми соціальних допомог.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами або так звані «декретні»

Цю допомогу надають у розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (стипендії, зарплати, допомоги з безробіття тощо) на місяць, але вона не може бути меншою ніж 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Тобто, з 1 липня 2018 року вона не може бути меншою, ніж 460,25 грн (була 440,50 грн).

Право на цю допомогу мають усі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога при народженні дитини

Державна допомога, яка виплачується при народженні дитини, залишається без змін і становить 41280 грн (10320 грн – одноразова виплата і 860 грн – щомісяця протягом 3 років).

Допомога одиноким матерям

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Скажімо, у сім’ї проживає дві особи: мати-одиначка і шестирічна дитина. Середньомісячний дохід сім’ї — 2 500 грн (заробітна плата, виплати після народження дитини, інші джерела доходу). Тож середньомісячний дохід на одного члена сім’ї становить 1250 грн (2500:2). Розмір допомоги такій сім’ї з липня буде такий: 1944 грн – 1250 грн = 694 грн.

З липня максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становитиме 1559 грн (1492 грн),

• 6 від 6 до 18 років - 1944 грн (1860 грн),

• від 18 до 23 років (якщо навчаються на стаціонарі) – 1841 грн (1762 грн).

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Сума допомоги залежить від віку дитини.

Для дітей до 6 років вона надається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини цього віку - 3118 грн (була 2984 грн) та середньомісячним розміром аліментів, допомог та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Для прикладу, сім’я взяла під опіку чи піклування дитину-сироту і отримує на неї пенсію по втраті годувальника - 1435 грн. То розмір допомоги буде - 1683 грн (3118 грн – 1435 грн).

Від 6 до 18 років: як різниця між 3888грн (двома прожитковими мінімумами для дітей цього віку – 3888 грн (3720 грн) та середньомісячним розміром аліментів та пенсій за попередні шість місяців, які призначені дитині.

Якщо дітям, над якими встановлено опіку чи піклування, аліменти (за відсутності осіб, що за законом зобов’язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, дана допомога призначається у розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Для дітей до 6 років розмір допомоги становитиме 3118 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 3888 грн.

Допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

А також тим, батьки яких не мають можливості утримувати дитину, або їхнє місце проживання невідоме.

Її надають у розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Максимальний розмір допомоги для дітей до 6 років становить 779,50 грн (був 746 грн), від 6 до 18 років – 972 грн (був 930 грн).

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Розмір цієї державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більший, ніж 75% прожиткового мінімуму для сім'ї.

З 1 липня розміри прожиткових мінімумів для нарахування цієї допомоги є такі :

для працездатних осіб – 386, 61 грн (370,02 грн),

для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1435 грн(1373 грн),

для дітей віком до 6 років –1325,15 грн (1268,20 грн),

для дітей віком від 6 до 18 років –1652,40 грн (1581 грн),

для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) –1564,85 грн (1431, 40 грн).

Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20%.

Окрім того, для кожної дитини (крім дитини-інваліда), яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%.

Для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, а також для кожної дитини, яка утримується матір'ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) у Книзі реєстрації народжень провадиться за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, - на 20%.

Також додатково розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років - на 250 грн, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 грн.

Допомога інвалідам з дитинства

Інваліди з дитинства 1 групи: (підгрупа А) – 2960, 40 грн (2876.40грн), підгрупа Б – 2178.00 грн (2178.00 грн).

Інваліди з дитинства II групи – 1452.00 грн (1452.00 грн).

Інваліди з дитинства III групи – 1452.00 грн (1452.00 грн).

Допомога малозабезпеченій особі, яка доглядає інваліда І чи ІІ групи (психічні розлади)

Розмір даної допомоги розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більший ніж мінімальна заробітна плата.

Ця допомога надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає з інвалідом.

З 1 липня максимальний розмір цієї допомоги становитиме 1777 грн (1700 грн)

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію (бракує стажу):

1. Громадяни, які досягли віку 63 роки та не мають права на пенсію відповідно до чинного законодавства, з липня 2018 року отримуватимуть допомогу у розмірі 1435 грн (1373 грн).

2. Державна соціальна допомога інвалідам з липня 2018 року для інвалідів І, ІІ і ІІІ груп - 1435 грн (була 1373 грн),

3. Державна допомога матерям – героїням становитиме 1435 грн (була 1373 грн).

4. Державна соціальна допомога священнослужителям, церковнослужителям та особам, які не менше 10 років до введення в дію ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» займали посади в релігійних організаціях, становитиме 1435 грн (1373 грн).

Допомога за померлого годувальника

Вона виплачується тоді, коли дитина не отримує пенсію по втраті годувальника. З 1 липня розміри цієї допомоги будуть такі:

на одну дитину – 1435 грн,

на двох дітей – 1722 грн,

на трьох дітей і більше – 2152,50 грн.

Розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути менший, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Отже, розмір аліментів у липні 2018 року буде такий:

для дітей до 6 років не менше 779,5 грн (15 59 грн × 50 %);

(15 59 грн × 50 %); для дітей від 6 до 18 років — 972 грн (1 944 грн × 50 %).

Виплати з безробіття

Допомога з безробіття не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Отже, максимальний розмір допомоги по безробіттю з липня 2018 року — 7 364 грн (1 841 × 4).