Нацбанк констатував зниження доходів від будівництва житла в Україні

Прибутковість будівництва житла в середньостроковій перспективі зменшиться через зростання конкуренції і собівартості, а попит залишиться обмеженим через низьку платоспроможність населення. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність Національного банку, інформує «Інтерфакс-Україна».

Згідно зі звітом, серед причин зростання конкуренції - скорочення кількості ділянок під забудову і нові державні будівельні норми, що обмежують щільність забудови.

Крім того, за даними регулятора, пропозиція все ще значно перевищує попит.

За прогнозами НБУ, навіть при зростанні номінальних доходів платоспроможний попит залишається обмеженим. Пропозиція продовжує зростати, хоча є підстави очікувати його уповільнення.

«Банки відновлюють іпотечне кредитування, але на сьогодні обсяги іпотеки не впливають на цінову динаміку на ринку житлової нерухомості», – повідомив під час презентації звіту директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

Згідно з документом, ціни на ринку житла стабілізувалися вперше за останні чотири роки.

Старе житло продовжує дешевшати: за підсумками березня 2018 року середня ціна 1 кв м київського житла на вторинному ринку знизилася на 2% в доларовому еквіваленті в порівнянні з 2017 роком (на 14% - в еквіваленті євро).

У той же час ціни на первинному ринку в доларовому еквіваленті зросли на 1% до попереднього року, у гривні - практично не змінилися.

В НБУ нагадали, що в першому кварталі 2018 року обсяг введеного в експлуатацію житла знизився на 15% в порівнянні з 2017 роком і становив 975 тис кв м. Понад 43% нового житла в багатоквартирних будинках припало на Київ і Київську область, на другому і третьому місцях - Одеська та Львівська області.

Водночас, як пише УНН, протягом січня-березня 2018 року було видано документів на право виконання робіт зі зведення 7223 житлових будівель. Загальна заявлена площа нових житлових будівель 104043 квадратних метрів.