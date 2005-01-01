Львівська мерія заборонила будувати житло на місці автостоянок

У п’ятницю, 8 червня, виконавчий комітет Львівської міськради запровадив мораторій на будівництва житла на землях, призначених для обслуговування парковок та автостоянок.

Своїм рішенням виконком встановив мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок, призначених для обслуговування парковок чи автостоянок. Мораторій стосується ділянок, які перебувають в оренді, власності або використовуються без договорів оренди землі.

Містобудівні умови та обмеження на забудову таких земельних можна буде видавати лише для будівництва громадських і комерційних будівель з паркінгами.

Нагадаємо, що напередодні, 7 червня, депутати ЛМР провалили голосування за аналогічну ухвалу про мораторій на забудову парковок. За проект ухвали проголосували 29 депутатів при необхідному мінімумі 33 голоси.