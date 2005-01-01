Депутати ЛМР провалили голосування за мораторій на забудову парковок

Що не так із паркуванням у Львові?.

Депутати Львівської міськради не проголосували за ухвалу, яка мала б заборонити забудову парковок житлом. За проект ухвали про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок, призначених для обслуговування парковок та автостоянок, проголосували 29 депутатів при необхідному мінімумі 33 голоси.

Проект ухвали передбачав встановлення мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок, призначених для обслуговування парковок чи атвостоянок. Мораторій мав би стосуватися ділянок, які перебувають в оренді, власності або використовуються без договорів оренди землі.

Планувалося, що містобудівні умови та обмеження на забудову таких земельних можна буде видавати лише для будівництва громадських і комерційних будівель з паркінгами.

«У Львові збудовано та будується велика кількість об’єктів містобудування, які не у повній мірі забезпечують потреби мешканців у паркуванні транспорту. У зв’язку з цим є велика навантаженість на транспортну інфраструктуру міста. Прийняття ухвали дозволить зняти навантаженість на транспортну інфраструктуру», – мовиться в пояснювальній записці до проекту ухвали.

«У нас є власники, які мають землю під парковками, але потім продають їх під забудову житла. І після цього ми бачимо нові житлові квартали з маленькими паркінгами і запаркованими всюди автомобілями», – наголосив депутат Львівської міськради від «Самопомочі» Андрій Шевців.

Однак голова фракції «Народного контролю» Валерій Веремчук заявив, що ухвала в запропонованому формулюванні може «заблокувати розвиток міста». Ще кілька депутатів висловили зауваження до ухвали.

У результаті за проект ухвали проголосували 29 із необхідних 33 депутатів.

Список депутатів, які проголосували і не проголосували за проект ухвали