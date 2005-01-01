Депутати ЛМР провалили голосування за мораторій на забудову парковок

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 14:275150

До теми

Депутати Львівської міськради не проголосували за ухвалу, яка мала б заборонити забудову парковок житлом. За проект ухвали про мораторій на зміну цільового призначення земельних ділянок, призначених для обслуговування парковок та автостоянок, проголосували 29 депутатів при необхідному мінімумі 33 голоси.

Проект ухвали передбачав встановлення мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок, призначених для обслуговування парковок чи атвостоянок. Мораторій мав би стосуватися ділянок, які перебувають в оренді, власності або використовуються без договорів оренди землі.

Планувалося, що містобудівні умови та обмеження на забудову таких земельних можна буде видавати лише для будівництва громадських і комерційних будівель з паркінгами.

«У Львові збудовано та будується велика кількість об’єктів містобудування, які не у повній мірі забезпечують потреби мешканців у паркуванні транспорту. У зв’язку з цим є велика навантаженість на транспортну інфраструктуру міста. Прийняття ухвали дозволить зняти навантаженість на транспортну інфраструктуру», – мовиться в пояснювальній записці до проекту ухвали.

«У нас є власники, які мають землю під парковками, але потім продають їх під забудову житла. І після цього ми бачимо нові житлові квартали з маленькими паркінгами і запаркованими всюди автомобілями», – наголосив депутат Львівської міськради від «Самопомочі» Андрій Шевців.

Однак голова фракції «Народного контролю» Валерій Веремчук заявив, що ухвала в запропонованому формулюванні може «заблокувати розвиток міста». Ще кілька депутатів висловили зауваження до ухвали.

У результаті за проект ухвали проголосували 29 із необхідних 33 депутатів.

Список депутатів, які проголосували і не проголосували за проект ухвали

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На вул. Банківській у центрі Львова планують збудувати багаторівневий паркінг ZAXID.NET
Що не так із паркуванням у Львові?.
Розмова із директором «Львівавтодору» Олегом Березою та заступником начальника Патрульної поліції Львова Володимиром Струком ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук