На вул. Банківській у центрі Львова планують збудувати багаторівневий паркінг

СуспільствоІрина Рєвунова, сьогодні, 13:434521

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На вул. Банківській у центрі Львова планують збудувати багаторівневий паркінг
фото Google.maps
Ділянка на вул. банківській, де планують побудувати багаторівневий паркінг

Львівська міськрада оголосить інвестиційний конкурс на будівництво багаторівневого паркінгу на вул. Банківській у центрі міста. За відповідну ухвалу під час засідання сесії у четвер, 7 червня, проголосували 55 депутатів.

Прийнятою ухвалою депутати надали дозвіл департаменту економічного розвитку та департаменту містобудування на розробку інвестиційного проекту на будівництво багаторівневого паркінгу та реконструкцію громадського простору на вул. Банківській, розташованій між вул. Дорошенка і Коперника.

Як уточнила ZAXID.NET диреткорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич, цією ухвалою фактично лише дали старт процесу підготовки інвестиційного конкурсу, проведення досліджень та отримання погоджень. Наразі проекту паркінгу ще немає, тож невідомо, скільки рівнів він матиме, скільки автомобілів вміщуватиме тощо.

Додамо, що раніше багаторівневий паркінг планували збудувати неподалік Банківської, на вул. Вороного. Однак розробленим детальним планом території там передбачили будівництво готелю з підземни паркінгом.

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