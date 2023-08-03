Бойові медики зможуть здійснювати переливання крові після проходження відповідної підготовки у Міністерстві охорони здоров’я, повідомила в четвер, 3 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Що стосується переливання крові. Сподіваюсь, наразі ми поставили крапку у цьому питанні. Бойові медики будуть мати право на переливання крові. Тут питання стоїть в іншому: щоби ці люди мали відповідну підготовку. Суть дискусії зводилася до цього», – сказала вона.

Маляр додала, що Командування медичних сил ЗСУ, Міноборони та МОЗ знайшли компроміс. «Для здійснення переливання крові бойовий медик повинен пройти відповідну підготовку», –} зазначила заступниця міністра.

Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомляло, що понад 60% смертей на фронті, яким можна було б запобігти, пов’язані з крововтратою.

«Вчасне переливання цільної крові або її компонентів може суттєво зменшити цей відсоток, оскільки дозволить виграти час на доставлення пораненого до найближчого госпіталю», – зазначали у відомстві.

Як зазначає «Громадське», кілька днів тому уряд ухвалив постанову №681 «Про задоволення потреб сил безпеки та сил оборони у донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану», яка спрощує постачання донорської крові на фронт. Тридцятий пункт документа, який опубліковано на сайті Кабміну, передбачає, що робити переливання можуть:

медпрацівники, які через свою кваліфікацію володіють методами трансфузії;

медпрацівники або військовослужбовці з медичною освітою, які навчилися переливати кров за програмою, визначеною Центром трансплант-координації.

Із таким рішенням не погодилися бойові медики, адже їх фактично виключили з цього списку.

Зазначимо, що бойові медики можуть переливати кров на догоспітальному етапі (наприклад, перед доставленням поранених до найближчого стабілізаційного пункту).