На цих кадрах медики рятують життя бійців ССО «Азов», які потрапили під артилерійський обстріл

Бійці ССО «Азов» показали, як бойові медики працюють на передовій та рятують життя поранених. Відповідне відео бійці опублікували на сторінці у Twitter.

«Бойові медики рятують життя бійців ССО «Азов», які потрапили під артилерійський обстріл під час захоплення позицій противника. Це важка та кривава бойова робота, яка часто лишається за кадром», – йдеться в повідомленні.

Унікальне відео з передової - бойові медики рятують життя бійців #ССО «#Азов», які потрапили під артилерійський обстріл під час захоплення позицій противника. Це важка та кривава бойова робота, яка часто лишається за кадром. pic.twitter.com/1Lo0CJtF6e — ССО АЗОВ (@AZOVsof) June 9, 2022

Відео показує неймовірну міць наших військових, вміння підтримати побратимів та пожартувати у такий важкий момент.