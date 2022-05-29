Владислав Дутчак (позивний – «Доцент»)

Російські пропагандисти безрезультатно намагалися спровокувати і скомпрометувати полоненого бійця полку «Азов» Владислава Дутчака, однак їм не вдалося цього зробити. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Як повідомляється, українець Владислав Дутчак (позивний – «Доцент»), якого евакуювали разом із іншими військовослужбовцями гарнізону Маріуполя, впевнено відповів на провокаційні запитання пропагандиста з держави-терориста Росії.

Зокрема Дутчак спростував причетність «Азову» до масових поховань у Маріуполі.

Крім цього, російський пропагандист запитав в українця, хто для нього жителі так званих «л/днр».

«Українці. Безумовно, серед них є люди, які помиляються у своїх поглядах, але це українці такі ж, як і ми. Рано чи пізно ми знайдемо з ними спільну мову. Якщо ми не зможемо знайти спільну мову, то я сподіваюся на те, що мої діти та їхні діти знайдуть спільну мову», – заявив Дутчак у відповідь на підступне питання пропагандиста: «хто для нього жителі так званих «Л/ДНР».

На завершальне запитання, чи «розкаюється» боєць у чомусь, Дутчак відповів, що йому немає в чому розкаюватися.

Нагадаємо, 16 травня ГУР, ЗСУ, Національна гвардія, Прикордонна служба спільно розпочали операцію евакуації заблокованих на території комбінату «Азовсталь» оборонців Маріуполя. Останніми територію Азовсталі покидали командири.

До медзакладу в окупованому Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в окуповану Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну.