Браян Кренстон у серіалі «Пуститися берега»

68-річний американський актор і режисер Браян Кренстон повернувся до ролі Волтера Вайта з культового серіалу «Пуститися берега». Проте це не означає відновлення серіалу. Його персонаж з’явився у новій соціальній рекламі.

Рекламний ролик називається Breaking Bad Habits («Позбуваючись поганих звичок»). Ця реклама має на меті заохотити людей припинити засмічувати довкілля.

Ролик відтворює сцену в пустелі з серіалу «Пуститися берега». Потім Кренстон збирає сміття в образі Волтера Вайта та звертається до глядачів. «Тримайте сміття подалі від моєї території», – каже він.

Bryan Cranston returns as Walter White for an anti-littering commercial in New Mexico. pic.twitter.com/IFRw08uChQ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 20, 2024

Нагадаємо, серіал «Пуститися берега» вийшов у 2008 році та протривав п’ять сезонів. Герой Кренстона, вчитель хімії Волтер Вайта дізнається, що хворий на рак. Щоб забезпечити майбутнє своєї родини він займається синтезом метамфетаміну. Всі події відбуваються в Альбукерке, Нью-Мексико.