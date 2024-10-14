Метт Деймон грає роль Борна з 2002 року

54-річний актор Метт Деймон заявив, що повернеться до ролі Борна для ще одного фільму з франшизи. Нова картина називатиметься «Дилема Борна» (The Bourne Dilemma), її зніматиме режисер Едвард Бергер.

Бергер відомий фільмами «На Західному фронті без змін» та детективним трилером «Конклав».

Нагадаємо, усього було знято п’ять шпигунських екшн-трилерів про Джейсона Борна. Перші три, «Ідентифікація Борна» (2002) Дага Лаймана, «Перевага Борна» (2004) та «Ультиматум Борна» (2007) Пола Грінграсса, мали великий глядацький успіх. Метт Деймон грав головну роль у кожному з них.

Останні дві стрічки франшизи, «Спадок Борна» (2012) Тоні Ґілроя та «Джейсон Борн» (2016) Пола Грінграсс, хоча головну роль також грав Метт Деймон. Час виходу та інші подробиці «Дилеми Борна» поки невідомі.