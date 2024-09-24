Головну роль зіграв Ральф Файнс

Вийшов трейлер трилера «Конклав» (Conclave), який розповідає про таємниці Ватикану, інтриги та скандали у католицькій Церкві. Стрічка заснована на світовому бестселері британського письменника Роберта Гарріса, який вийшов у 2016 році. Режисером стрічки є австрійсько-швейцарський режисер, володар «Оскару» Едвард Бергер, відомий насамперед завдяки екранізації роману Еріха Марії Ремарка «На західному фронті без змін».

За сюжетом, після смерті Папи Римського кардиналу Лоуренсу доручають терміново організувати конклав, на якому католицькі кардинали з усього світу повинні обрати нового голову Церкви. Під час організації та проведення конклаву Лоуренс опиняється серед численних інтриг. Він має не лише впоратись із завданням, але й не дати ганебним секретам вилізти назовні. Також кардинал дізнається про шокуюючу таємницю померлого Папи, від якої залежить майбутнє престолу. Ба більше, ця таємниця також стосується одного чи декількох кандидатів на місце нового понтифіка.

Головну роль зіграв Райф Файнс («Список Шиндлера», «Англійський пацієнт», «Готель "Гранд Будапешт», «Грозовий перевал»).

Також у фільмі знімались Стенлі Туччі («Термінал», «Диявол носить Prada», «Давай потанцюєм»), Джон Літгоу («Інтерстеллар», «Вбивці квіткової повні», «Корона»), Ізабела Роселліні («Синій оксамит», «Дикі серцем», «Смерть їй личить»).

Світова прем’єра стрічки відбулась у позаконкурсній програмі цьогорічного Венеційського кінофестивалю.