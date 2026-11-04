Міністерка освіти Джорджія Гулд вибачилися перед українськими дітьми

Велика Британія профінансує розробку програми іспиту GCSE з української мови, який планують запровадити у 2028 році. Водночас британський уряд перепросив перед українськими дітьми-біженцями, яким у місцевих школах пропонували вивчати російську замість рідної мови. Про це у середу, 4 листопада, повідомила газета The Guardian із посиланням на заяву міністерки освіти Великої Британії Джорджії Гулд.

На створення нової програми Міністерство освіти виділить грант у розмірі 340 тис. фунтів стерлінгів. Розробкою займатиметься екзаменаційна комісія AQA. Цього рішення домагалися український уряд і громадські організації, які представляють інтереси понад 30 тис. українських дітей, що виїхали до Великої Британії через війну.

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Ще у 2024 році Міністерство освіти України зверталося до британських колег із занепокоєнням через відсутність іспиту GCSE з української. У листі зазначалося, що через це українські школярі зазнають тиску з боку працівників шкіл, які схиляють їх до складання іспиту з російської мови.

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«Так багато учнів змушували обирати російську мову. Мені справді шкода, що вони опинилися в такій ситуації. Дуже важливо, щоб тепер вони мали можливість складати іспит GCSE з української мови. Запровадження такого іспиту було одним із прохань українського уряду, а також вимогою української громади та молоді. Ми дуже пишаємося тим, що можемо це зробити, і цінуємо наше партнерство з українським урядом», – заявила Гулд.

За даними Guardian, коли міністерка оголосила про створення програми перед приблизно двома десятками українських учнів, ті зустріли новину оплесками та вигукнули українською: «Дякуємо!».

Міністр освіти України Андрій Бутенко подякував британському уряду за рішення. Він наголосив, що іспит GCSE з української дасть дітям, які були змушені залишити домівки через російську агресію, рівні можливості обирати рідну мову для складання випускного іспиту.

Раніше The Guardian розповідав історію 19-річної українки Катерини Ендеберія, яка переїхала до Великої Британії через війну. За її словами, викладачі коледжу наполягали, щоб вона перейшла на вивчення російської мови. Дівчина, батько якої є військовослужбовцем, назвала таку пропозицію «болісною та нечутливою» і порівняла її з дискримінацією та расизмом.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України запровадило сертифікати для дітей українців за кордоном, які підтримують зв’язок з Україною, вивчають рідну мову, історію та культуру. Отримати документ зможуть діти віком до 16 років, які долучаються до діяльності українських громад, зокрема відвідують суботні й недільні школи та культурно-освітні осередки. Ініціативу започаткували на прохання представників українських громад за кордоном.