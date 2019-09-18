Британська нафтогазова компанія інвестує у Львівщину майже 4 млн грн

ТзОВ «Юсенко Надра» підписало Меморандум про соціально-економічну співпрацю з селищами Самбірського та Старосамбірського районів. «Юсенко Надра» – українське дочірнє підприємство британської незалежної нафтогазової компанії Cadogan Petroleum. Меморандум почне діяти цього року, а завершиться проект 2022 року. Сума інвестицій становитиме 3,850 млн грн, повідомила у середу, 18 вересня, прес-служба компанії.

У двох районах Львівщини реалізують проекти з розвитку соціальної інфраструктури. Компанія співфінансуватиме програми з благоустрою, ремонту, вуличного освітлення Чукв’янської ОТГ, сіл Страшевичі та Волі.

«Наша компанія має намір працювати та інвестувати у розробку нафтогазових родовищ у Львівській області ще якнайменше 20 років. Цей Меморандум декларує нашу готовність і надалі ефективно співпрацювати з місцевими громадами. Після завершення геологічного вивчення та повного виконання ліцензійної програми робіт Монастирецької ліцензійної площі компанія вже подала пакет документів на отримання спецдозволу на видобування Блажівського нафтового родовища, що розташовано в Самбірському та Старосамбірському районах на Львівщині», – розповів Андрій Білий, генеральний директор українського офісу Cadogan Petroleum.

За тринадцять років діяльності в Україні компанія інвестувала близько 4 млрд грн. А загалом за останні два роки інвестори вклали у Львівщину близько 380 млн грн. Cadogan Petroleum співфінансовувала та реалізовувала різноманітні соціальні проекти для громад, а також проекти з енергозбереження та зменшення викидів, ремонту доріг та об’єктів інфраструктури, газифікації сіл, тощо.