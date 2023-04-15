Ключовим учасникам Академічного симфонічного оркестру Хмельницької філармонії затримали візи для проведення серії концертів у Великій Британії цього місяця. Промоутер концертів заявив, що через це він зазнав збитків на понад 100 тис. євро, пише The Guardian.

Хмельницький оркестр планував відбути тур у Великій Британії з двома програмами: «Чарівна музика Гаррі Поттера» та «Музика з фільмів "Володар перснів" і "Гобіт"». Про один з попередніх концертів цього оркестру навіть писали на сайті британського уряду, говорячи про них як про приклад британсько-українських відносин.

Своє турне Великою Британією український оркестр мав розпочати 1 квітня з виступу у Портсмуті. Проте за день до цього ключові учасники оркестру, зокрема диригент і чотири перші скрипки, так і не отримали віз. Тиждень музиканти пробули в Парижі, очікуючи, коли британське посольство видасть їм візи. Через два дні після початку туру учасникам запропонували заплатити 15 тис. євро за екстрену візу.

Компанія Star Entertainment, промоутер оркестру, звинуватила британський уряд у лицемірстві та порахувала, що зазнала збитків на понад 100 тисяч євро.

«Вони зробили велику справу з підтримки українців, але коли справа дійшла до видачі їм віз для виступів у Великобританії, вони не хотіли їх знати», – зазначив виконавчий директор компанії Яка Бізіль.

За його словами, візи видали лише після того, як компанія звернулася до британського посольства з проханням надати пояснення для прес-релізу. Та це вже не допомогло – концерти у Портсмуті, Лоурі та Йорку фактично були зірвані. Концерт у Йорку перенесли на кінець цього місяця, а в Лоурі – на наступний рік.