British Airways закрила єдиний рейс із Києва у лондонський аеропорт Хітроу

Британська авіакомпанія British Airways восени припинить виконання польотів за своїм єдиним маршрутом в Україну – Київ-Лондон, польоти на якому зараз виконуються з частотою шість разів на тиждень, повідомило профільне видання avianews.com.

Згідно з даними системи бронювання авіаперевізника, останній рейс відбудеться 3 жовтня.

«Ми з жалем припиняємо рейси до Києва. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно життєздатним», – повідомили у British Airways.

Авіакомпанія зараз веде роботу з іншими авіаперевізниками, щоб перебронювати квитки пасажирам, які встигли зробити бронювання на скасовані рейси.

British Airways була єдиною авіакомпанією на лінії Київ-Лондон, який літав в аеропорт Хітроу. До слова, МАУ літає з Києва до Лондона в аеропорт Гатвік, Ryanair – в Станстед, Wizz Air – в Лутон.