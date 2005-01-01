Бруно Шульц у Львові та Дрогобичі

Уже 1 червня 2018 року в Дрогобичі розпочнеться VIII Міжнародний Фестиваль Бруно Шульца (1892-1942), художника та письменника. Традиційно у його рідному Дрогобичі пройде чимало літературних, театральних та мистецьких подій, інспірованих творчістю Шульца.

Цього року фестиваль у Дрогобичі мав своєрідний львівський пролог.

30 травня у Львівській національній галереї мистецтв ім. Бориса Возницького відкрилась виставка «Бруно Шульц серед митців свого часу» з фондів галереї.

Бруно Шульц за життя брав участь у багатьох виставках, чотири з котрих відбулись у Львові. На матеріалах цих прижиттєвих виставок і побудована концепція виставки сучасної, завдання котрої – показати художню творчість Шульца в контексті львівського мистецького життя 20-30-х років, повідомляють організатори виставки.

Для експозиції виставки зі збірки музею були відібрані роботи понад 30 художників, поряд з якими Бруно Шульц виставлявся у 1922, 1930, 1935 та 1940 роках. Серед них: Казимір Сіхульський, Леон Вичулковський, Станіслав Виспянський, Ерно Ерб, Яків Глазнер, Юзефа Кратохвиля-Відимська, Леопольд Левицький, Владислав Лям, Владислав Скочиляс, Іван Труш, Марцін Кіц, Ярослава Музика, Олена Кульчицька, Анджей Пронашко, Роман Сельський, Людвік Ліллє, Михайло Осінчук та інші.

Виставку можна буде оглянути до 1 серпня.

Щодо самого фестивалю, то він пройде у Дрогобичі з 1 до 7 червня. Інавґураційні лекції виголосять: Адам Заґаєвський, один з найвідоміших польських поетів, прозаїк та есеїст; Сйон, ісландський поет і прозаїк, автор текстів пісень для Бйорк.

Серед літературних подій - презентація нового роману Юрія Андруховича, презентація нової поетичної збірки «Дрогобич» Сергія Жадана у польському перекладі Яцека Подсядла, літературні зустрічі з Олександром Бойченком, Андрієм Любкою, Тарасом Прохаськом, Юрієм Винничуком, Софією Андрухович, Андрієм Бондарем, Остапом Сливинським. Також на фестивалі будуть Ольга Токарчук, Богдан Задура, Кшиштоф Келлер та інші.

Серед театральних подій, зокрема, вистава бразильського театру A turma do Dionísio. Львів представлятиме «Театр у кошику».

Представить інсталяцію та перформанс львівський художник Влодко Кауфман.

Повну програму фестивалю можна побачити тут.