Брюховицька селищна рада замовила ремонт зупинок у підприємця, пов’язаного із місцевим депутатом

Брюховицька селищна рада 13 червня підписала договір з підприємцем Володимиром Строгушем щодо капітального ремонту автобусних зупинок у Брюховичах за 304,6 тис. грн.

Йдеться про ремонт зупинок, які розташовані на перехресті вул. Івасюка – вул. Прилуцька, на вул. Івасюка, на перехресті вул. Івасюка − вул. Арктична, перехресті вул. Незалежності України – вул. Смолиста, на вул. Незалежності України. Ремонт триватиме у червні-серпні цього року, йдеться в інформації на сайті публічних закупівель Prozorro.

Зупинки мають бути виготовлені зі сталевих профільних та круглих труб, лавки – із металевих листових деталей та дерев’яних дошок, накриття дахів – із листового металу, для зашивки задніх та бокових стінок мають використати перфоровані металеві листи. Металеві частини підрядник має покрити антикорозійним покриттям. Також мають встановити таблички з назвою зупинки та інформаційні таблички про перевізників.

Підприємець Володимир Строгуш зареєстрований 2008 року у с. Лисиничі, що у Пустомитівському районі Львівщини. Він також є власником та керівником ТОВ «Вебдрімлаб», яке спеціалізується на розробці дизайну для веб-сторінок.

Згідно з даними сервісу Clarity, контактною особою підприємця є Владислав Камінський – депутат Брюховицької селищної ради та працівник IT-компанії «Astwellsoft». У звіті про закупівлю вказано номер мобільного телефону саме Владислава Камінського, повідомили «Наші гроші. Львів».

Брюховицька селищна рада замовила ремонт зупинок у ФОПа з контактами свого ж депутата

Також зазначено, що у 2017 році Брюховицька селищна рада вже замовляла ремонт зупинок у підприємця Володимира Строгуша, за що він отримав понад 338 тис. грн. Договором було передбачено ремонт семи зупинок: на вул. Львівській, дві – на вул. Курортній, перехресті вул. Львівська – Весняна, вул. Незалежності України навпроти парку «Соснівка», перехресті вул. Незалежності – В. Івасюка, вул. В. Івасюка.

Згідно з Prozorro, окрім Брюховицької селищної ради, Володимир Строгуш більше не отримував замовлень.