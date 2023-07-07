Історичний будинок на Володимирській у Києві хотіли знести, але тепер він став об’єктом культурної спадщини

Історичну будівлю на вулиці Володимирській у Києві визнали об’єктом культурної спадщини. Раніше довкола цієї будівлі виник скандал: її планували знести та збудувати натомість офісний центр з підземним паркінгом.

Як повідомили в Київській міській військовій адміністрації, житловий будинок на вулиці Володимирській, 21/20, який зберіг автентичність, вважається важливим елементом формування історико-архітектурного оточення Софії Київської – пам’ятки ЮНЕСКО. крім того, споруда – доволі цікавий приклад поєднання житлових та нежитлових функцій у малоповерховій забудові. Разом із будинком №20/21 на розі Володимирської та Софіївської до Переліку об’єктів культурної спадщини внесли готель та ресторан «Давня Русь», зазначили в КМВА.

Копію відповідного наказу направлять Мінкульту, щоб установа, як і обіцяла, внесла будівлю до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

Якповідомляв ZAXID.NET, житловий будинок на Володимирській, 20/21 хотіли знести під офіси. Раніше вважалося, що з його балкона Грушевський виголошував Акт Злуки, проте згодом мер Києва Віталій Кличко спростував цю версію. Водночас він наголосив, що цей будинок разом зі збереженими спорудами Софіївської площі складає цілісний ансамбль історичного місця, де була проголошена незалежність України. Питання про внесення будинку до об’єктів культурної спадщини активно просували місцеві активісти.