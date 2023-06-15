З цієї будівлі Грушевський також оголосив ІV Універсал

У Києві хочуть знести будинок на вул. Софіївській, 20/21, з балкона якого 22 січня 1919 року Михайло Грушевський оголосив Акт Злуки УНР та ЗУНР. Будівля розташована в історичному центрі, проте позбавлена охоронного статусу, повідомив у середу, 14 червня, активіст Дмитро Перов.

За його даними, на місці історичної будівлі планують побудувати шестиповерхову висотку для офісів з підземним паркінгом. Попри те, що будинок розташований у буферній охоронній зоні пам'ятки ЮНЕСКО «Софія Київська», його позбавили охоронного статусу у 2011 році.

Активіст оприлюднив рендери офісної будівлі, яку планують звести на місці історичної будівлі. Її пропонують зробити у сучасному стилі, або виконати псевдоісторичну композицію.

За словами Дмитра Перова, повернути охоронний статус визначній будівлі можна за наказом Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації. Активіст заявив, що хоче подавати інформаційний запит до міністерства культури, щоб отримати причини виключення будинку з охоронної зони. Виявивши причину, Дмитро Перов планує подати документи на доопрацювання, щоб повернути будинку відповідний статус історичної пам'ятки.

Зазначимо, саме з цього будинку 22 січня 1919 року голова Центральної ради УНР Михайло Грушевський оголосив про Акт Злуки двох народних республік – Української та Західноукраїнської, фактично оголосивши про об'єднання українських земель. Крім того, з балкона цієї будівлі Михайло Грушевський оголосив IV Універсал, який засвідчував незалежність УНР.

Будівлю вул. Софіївській, 20/21 звели у 1870 році за проектом архітектора А. Сопоцинського для колезького асесора Г. Лозицького. У 2008 року будівлю планували реконструйовати в готель, проте договір не уклали і вона залишилася в аварійному стані. У 2011 році ЮНЕСКО вилучило будинок з переліку тих, що підпадає під охорону. Через рік, у 2012 році, будівлю арештували, а вже у 2015 році на місце, де розташована пам'ятка, наклали мораторій на будівництво. У 2017 році будинок почали реконструювати, проте згодом оприлюднили проект нової споруди на місці історичної пам'ятки.