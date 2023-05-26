Візуалізація, яким буде новий житловий квартал неподалік річки Стир

У Луцьку на території колишнього заводу «Електротермометрія», що на вулиці Ковельській, зведуть новий житловий комплекс. Деякі будинки матимуть 24 поверхи. Як повідомила прес-служба Луцької міськради, детальний план території кварталу багатоповерхової забудови у межах вулиць Ковельська, Шевченка та річки Стир затвердили на засіданні виконавчого комітету.

На місці зведуть житлові будинки, торгово-офісні приміщення, облаштують паркінг. Поверховість будівель запланована різною – від трьох до 24 поверхів. Передбачено й будівництво прибудованого дошкільного навчального закладу.

«Згідно з проектом, адміністративна будівля заводу, що розташована вздовж вулиці Шевченка (хоч і не має історичного значення, але має цікавий вигляд та свою історію), буде збережена та реконструйована під будівлю торгово-офісного призначення», – йдеться у повідомленні.

Проєктом передбачено й будівництво підземних паркінгів, облаштування велодоріжок та прогулянкових доріжок із зонами для відпочинку.